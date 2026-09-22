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Где провалились справороссы

Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Справороссы предварительно не проходят в заксобрания 10 регионов: помимо Мордовии также Красноярского края, Московской, Ленинградской, Омской, Самарской, Тверской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа. Список «Справедливой России» (СР) на выборах в петербургский парламент возглавляла племянница лидера партии Сергея Миронова Надежда Тихонова. Партийцы набрали всего 3,08% голосов.

Результат СР в Петербурге является закономерным итогом двух тенденций: с одной стороны, региональное отделение в последние годы теряло популярных политиков (Оксана Дмитриева, Марина Шишкина, Алексей Ковалев и т. д.), с другой – вступило в конфликт с губернатором-единороссом Александром Бегловым, лишившись административного ресурса, говорит политтехнолог Петр Быстров.

«Фактически из партии питерской интеллигенции СР превратилась в небольшую маргинальную группу», – сказал он «Ведомостям». Тихонова в своем Telegram-канале сообщила, что прокомментирует итоги выборов после того, как будет обработано 100% протоколов.

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