Где провалились справороссы

Результат СР в Петербурге является закономерным итогом двух тенденций: с одной стороны, региональное отделение в последние годы теряло популярных политиков (Оксана Дмитриева, Марина Шишкина, Алексей Ковалев и т. д.), с другой – вступило в конфликт с губернатором-единороссом Александром Бегловым, лишившись административного ресурса, говорит политтехнолог Петр Быстров.