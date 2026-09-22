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Захарова: Лавров «экстраординарно» выступит на форуме о фейках

Инна Шульгина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые выступит на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Его выступление «действительно будет для многих шоком» и станет «экстраординарным», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит «РИА Новости».

По словам Захаровой, речь Лаврова затронет «различные аспекты противодействия русофобской, антироссийской пропаганде на конкретных примерах».

На брифинге 15 сентября Захарова обращала внимание на колоссальный интерес к форуму, который «зародившись в 2023 г., уже стал одной из ключевых международных площадок в области фактчекинга».

«Диалог о фейках 4.0» пройдет 22 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве . По информации организаторов, форум соберет свыше 2000 участников из 80 стран.