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Федорищев: при атаке БПЛА на Самарскую область повреждены дома и машины

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили десятки украинских беспилотников в небе над Самарской областью. Зафиксированы повреждения гражданских объектов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, повреждены частные дома и автомобили. Противник целился в промышленные предприятия. Оперштаб собирает полную информацию о последствиях.

В ночь на 22 сентября российские военные нейтрализовали 297 беспилотников самолетного типа над регионами России. По данным Минобороны РФ, БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Крыма.

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