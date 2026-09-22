За ночь силы ПВО сбили почти 300 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 297 беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Крыма.
С вечера 21 сентября Росавиация ограничивала работу аэропортов Пензы, Саратова («Гагарин»), Саранска, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Самары («Курумоч»), Чебоксар, Ульяновска («Баратаевка»), Казани.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Повреждены гражданские объекты, включая частные дома и автомобили.