Песков: Путин проводит международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин сейчас проводит международный телефонный разговор, детали которого Кремль раскроет позже. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы в ближайшее время дадим соответствующее сообщение», – заявил представитель Кремля.
Также Песков анонсировал ряд рабочих встреч президента, которые будут продолжаться в течение всего дня. Он уточнил, что Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом. По словам пресс-секретаря, в ходе диалога они обсудят сферу искусственного интеллекта и развитие языковых систем.
22 сентября российский лидер провел телефонный разговор с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, который поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму. Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между странами. Кроме того, они обсудили подготовку заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет 9 октября.