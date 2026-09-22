Песков: Путин проводит международный телефонный разговор

Также Песков анонсировал ряд рабочих встреч президента, которые будут продолжаться в течение всего дня. Он уточнил, что Путин встретится с главой Сбербанка Германом Грефом. По словам пресс-секретаря, в ходе диалога они обсудят сферу искусственного интеллекта и развитие языковых систем.