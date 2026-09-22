Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,564+0,55%KLVZ1,774+0,45%VEON-RX68+1,49%IMOEX2 294,38+1,61%RTSI859,5+1,61%RGBI112,56-0,1%RGBITR769,74-0,06%
Главная / Политика /

Замглавы МИДа Алимов назвал работу ООН по Украине провальной

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Работа ООН по урегулированию конфликта на Украине оказалась провальной. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

«Мы рассчитываем на кардинальное переосмысление ооновской работы на украинском направлении, которую на сегодня следует считать, очевидно, провальной», – подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия рассчитывает, что будущий генеральный секретарь ООН проявит себя в качестве эффективного администратора, обладающего опытом в дипломатии, авторитетом и «политическим весом». Алимов отметил, что новый глава организации должен быть непредвзятым в области соблюдения Устава ООН и быть готовым стимулировать объединительную повестку.

17 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил слабую роль ООН в соблюдении международного права. По его словам, Азербайджан на протяжении 30 лет сталкивался с ситуацией, когда международные механизмы не обеспечивали реализацию его прав.

Гендиректор МАГАТЭ и кандидат на должность нового генерального секретаря ООН Рафаэль Гросси посчитал, что ООН умирает. Он высказал разочарование в связи с низкой эффективностью работы ООН, в том числе по социальным вопросам и климатической повестке. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь