Замглавы МИДа Алимов назвал работу ООН по Украине провальной

По его словам, Россия рассчитывает, что будущий генеральный секретарь ООН проявит себя в качестве эффективного администратора, обладающего опытом в дипломатии, авторитетом и «политическим весом». Алимов отметил, что новый глава организации должен быть непредвзятым в области соблюдения Устава ООН и быть готовым стимулировать объединительную повестку.