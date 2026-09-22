Замглавы МИДа Алимов назвал работу ООН по Украине провальной
Работа ООН по урегулированию конфликта на Украине оказалась провальной. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
«Мы рассчитываем на кардинальное переосмысление ооновской работы на украинском направлении, которую на сегодня следует считать, очевидно, провальной», – подчеркнул дипломат.
По его словам, Россия рассчитывает, что будущий генеральный секретарь ООН проявит себя в качестве эффективного администратора, обладающего опытом в дипломатии, авторитетом и «политическим весом». Алимов отметил, что новый глава организации должен быть непредвзятым в области соблюдения Устава ООН и быть готовым стимулировать объединительную повестку.
17 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил слабую роль ООН в соблюдении международного права. По его словам, Азербайджан на протяжении 30 лет сталкивался с ситуацией, когда международные механизмы не обеспечивали реализацию его прав.
Гендиректор МАГАТЭ и кандидат на должность нового генерального секретаря ООН Рафаэль Гросси посчитал, что ООН умирает. Он высказал разочарование в связи с низкой эффективностью работы ООН, в том числе по социальным вопросам и климатической повестке.