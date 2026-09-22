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Гутерриш: система глобального управления не соответствует вызовам современности

Анна Суслова
JUSTIN LANE \ TASS
JUSTIN LANE \ TASS

Система глобального управления, которая сформировалась после Второй мировой войны, больше не соответствует потребностям современного мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Наши институты и системы глобального управления по-прежнему отражают реалии власти и интересы в значительной степени ушедшей эпохи», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).

Гутерриш добавил, что нынешние международные институты не соответствуют современным реалиям, а «механизмы коллективных действий испытывают все большее давление».

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мировая система переживает изменения. По словам Лаврова, они связаны с переходом к многополярной модели. Глава МИДа также подчеркнул, что сейчас в мировой экономике растет роль Китая, Индии, Бразилии и стран Африки, в то время как влияние США, наоборот, снижается.

22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН, в частности, отменить право вето и отказаться от системы постоянного членства. Он отметил, что необходимо создать широкую коалицию стран вокруг принципа, при котором ни одно государство не сможет постоянно блокировать волю большинства.

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