Гутерриш: система глобального управления не соответствует вызовам современности
Система глобального управления, которая сформировалась после Второй мировой войны, больше не соответствует потребностям современного мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Наши институты и системы глобального управления по-прежнему отражают реалии власти и интересы в значительной степени ушедшей эпохи», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Гутерриш добавил, что нынешние международные институты не соответствуют современным реалиям, а «механизмы коллективных действий испытывают все большее давление».
В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мировая система переживает изменения. По словам Лаврова, они связаны с переходом к многополярной модели. Глава МИДа также подчеркнул, что сейчас в мировой экономике растет роль Китая, Индии, Бразилии и стран Африки, в то время как влияние США, наоборот, снижается.
22 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН, в частности, отменить право вето и отказаться от системы постоянного членства. Он отметил, что необходимо создать широкую коалицию стран вокруг принципа, при котором ни одно государство не сможет постоянно блокировать волю большинства.