Гутерриш: система глобального управления не соответствует вызовам современности

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мировая система переживает изменения. По словам Лаврова, они связаны с переходом к многополярной модели. Глава МИДа также подчеркнул, что сейчас в мировой экономике растет роль Китая, Индии, Бразилии и стран Африки, в то время как влияние США, наоборот, снижается.