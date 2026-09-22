Трамп: США построят военные базы в Гренландии
Соединенные Штаты построят военные базы на территории Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
«Мы немедленно начнем процесс создания крупного военного присутствия в соответствующих местах. Мы построим две очень крупные военные базы», – сказал он (цитата по ТАСС).
Трамп добавил, что Вашингтон уже достиг соглашения с Данией и Гренландией по этому вопросу. Подобное соглашение, по словам американского лидера, предотвратит «создание противниками США военного присутствия в Гренландии». Также сделка укрепит стратегические позиции Соединенных Штатов в Арктике.
19 сентября Трамп заявил, что Вашингтону будет передан постоянный контроль над безопасностью Гренландии. Президент США также назвал договор по Гренландии соглашением «Бесконечной жизни» и отметил, что он является «мечтой, ставшей реальностью».
22 сентября агентство Reuters писало, что США планируют восстановить одну военную базу времен холодной войны, расположенную на юге Гренландии, и создать еще одну базу на восточном побережье (сейчас используется датским патрулем на собачьих упряжках). Речь шла о Нарсарсууке и Местерсвиге. Ожидалось, что Гренландия, Дания и США подпишут соглашения в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.