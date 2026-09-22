Трамп: США построят военные базы в Гренландии

22 сентября агентство Reuters писало, что США планируют восстановить одну военную базу времен холодной войны, расположенную на юге Гренландии, и создать еще одну базу на восточном побережье (сейчас используется датским патрулем на собачьих упряжках). Речь шла о Нарсарсууке и Местерсвиге. Ожидалось, что Гренландия, Дания и США подпишут соглашения в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.