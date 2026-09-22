ВС РФ поразили логистические центры в Одессе
ВС РФ продолжили наносить удары по логистическим центрам Украины, ее портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах армии Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В результате ударов были поражены логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе. Также в порту Одесса был уничтожен сухогруз, который перевозил военные грузы для обеспечения армии Украины.
22 сентября ВС РФ поразили промышленное предприятие компании ООО «Файер поинт», которое производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго», и склад ГСМ компании ООО «Грандтерминал» (использовался украинской армией как логистический узел для приема и распределения дизельного топлива). В Виннице поражен объект железнодорожной инфраструктуры. В Полтавской области – НПЗ и табачная фабрику «JTI Украина» в Кременчуге. НПЗ перерабатывал нефть и выпускал топливо для обеспечения армии Украины, а фабрика выпускала боеприпасы для стрелкового оружия. В Кривом Роге Днепропетровской области поражен металлургический комбинат, а в Павлограде – предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов (ЧАО «Соврахим»).