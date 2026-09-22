ВС РФ поразили логистические центры в Одессе

22 сентября ВС РФ поразили промышленное предприятие компании ООО «Файер поинт», которое производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго», и склад ГСМ компании ООО «Грандтерминал» (использовался украинской армией как логистический узел для приема и распределения дизельного топлива). В Виннице поражен объект железнодорожной инфраструктуры. В Полтавской области – НПЗ и табачная фабрику «JTI Украина» в Кременчуге. НПЗ перерабатывал нефть и выпускал топливо для обеспечения армии Украины, а фабрика выпускала боеприпасы для стрелкового оружия. В Кривом Роге Днепропетровской области поражен металлургический комбинат, а в Павлограде – предприятие по производству твердого ракетного топлива и порохов (ЧАО «Соврахим»).