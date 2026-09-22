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В ФРГ рядом с авиабазой в Вунсторфе обнаружили похожий на взрывчатку материал

Анна Суслова
TASS
TASS

Правоохранители Германии нашли материал, похожий на взрывчатку, рядом с местом обнаружения беспилотника около авиабазы в Вунсторфе. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

По словам источников газеты, материал может быть взрывчаткой, однако криминалистическая экспертиза еще ведется.

Süddeutsche Zeitung указывает, что беспилотник, упавший в Вунсторфе, имеет аналогичную конструкцию с БПЛА, обнаруженными на территории аэропортов в Лейпциге. Также следователи предполагают, что дрон мог находиться на территории авиабазы до двух недель.

По мнению газеты, особое значение имеет «тот факт, что в Вунсторфе базируется парк транспортных самолетов A400M вооруженных сил Германии». Она также отмечает, что аэропорт считается главным узлом для поставок техники и личного состава в вооруженные силы Германии.

15 сентября газета Bild сообщила, что возле аэродрома «Вунсторф», расположенного недалеко от Ганновера, упал беспилотник. По данным газеты, пострадавших не было.

22 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные СМИ обвиняют Россию в появлении беспилотников на территории европейских стран безосновательно. Он подчеркнул, что вся информационная политика Запада строится на раздувании фейков о России.

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