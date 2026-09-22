В ФРГ рядом с авиабазой в Вунсторфе обнаружили похожий на взрывчатку материал

Süddeutsche Zeitung указывает, что беспилотник, упавший в Вунсторфе, имеет аналогичную конструкцию с БПЛА, обнаруженными на территории аэропортов в Лейпциге. Также следователи предполагают, что дрон мог находиться на территории авиабазы до двух недель.