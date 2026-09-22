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За сутки силы ПВО сбили 17 БПЛА над российскими регионами

Анна Суслова
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и одним морем, сообщили в Минобороны.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

В ночь с 21 на 22 сентября ПВО сбили 297 дронов. 22 сентября также сообщалось, что силы ПВО уничтожили шесть управляемых авиабомб, американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 629 БПЛА.

22 сентября ВС РФ поразили предприятия металлургической и химической промышленности Украины, объекты портовой и энергетической инфраструктуры, а также сухогрузы, в том числе в Киеве поражено предприятие компании ООО «Файер поинт» (производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго») и склад с ГСМ компании ООО «Грандтерминал» (логистический узел украинской армии для приема и распределения дизельного топлива). ВС РФ также нанесли удар по двум логистическим центрам в Одессе и по логистическому центру «Новая Почта» в Ильичевске. Кроме того, в Виннице был поражен объект железнодорожной инфраструктуры.

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