За сутки силы ПВО сбили 17 БПЛА над российскими регионами

22 сентября ВС РФ поразили предприятия металлургической и химической промышленности Украины, объекты портовой и энергетической инфраструктуры, а также сухогрузы, в том числе в Киеве поражено предприятие компании ООО «Файер поинт» (производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 «Фламинго») и склад с ГСМ компании ООО «Грандтерминал» (логистический узел украинской армии для приема и распределения дизельного топлива). ВС РФ также нанесли удар по двум логистическим центрам в Одессе и по логистическому центру «Новая Почта» в Ильичевске. Кроме того, в Виннице был поражен объект железнодорожной инфраструктуры.