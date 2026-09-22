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Главная / Политика /

Трамп: Россия не собирается нападать на Европу и Великобританию

Анна Суслова
The White House
The White House

Европе и Великобритании не грозит война с Россией, заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп.

«Думаю, все будет в порядке», – сказал он.

Он также добавил, что Россия и Украина придут к договоренностям, и отметил, что работает над тем, как завершить конфликт. «Я верю, что решение будет найдено. Но нам еще многое предстоит обсудить», – сказал он.

27 августа Трамп заявил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад публикует «много страшилок» о якобы планах России против НАТО, но они не имеют ничего общего с действительностью.

8 сентября президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с Трампом также подтвердил, что у РФ нет никаких агрессивных планов по отношению к Европе.

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