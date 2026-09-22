Встреча Трампа и Зеленского на полях ГА ООН продлилась 40 минут

В ходе встречи стороны обсудили в том числе производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Как отметил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, системы ПВО на Украине показывают наихудший результат с момента начала конфликта.