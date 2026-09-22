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Встреча Трампа и Зеленского на полях ГА ООН продлилась 40 минут

Анна Суслова
Julia Demaree Nikhinson \ AP
Julia Demaree Nikhinson \ AP

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа на полях Генеральной Ассамблеи ООН завершилась. Она продлилась 40 минут, сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Открытая часть переговоров заняла семь минут, после чего разговор продолжился в закрытом режиме.

В ходе встречи стороны обсудили в том числе производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Как отметил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, системы ПВО на Украине показывают наихудший результат с момента начала конфликта.

Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта. Он подчеркнул, что решение найдется, но сторонам предстоит многое обсудить. Зеленский же заявил, что конфликт нужно закончить до зимы.

Кроме того, Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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