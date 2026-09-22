Гросси: ситуация на ЗАЭС продолжает оставаться нестабильной
Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается нестабильной, но Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает над ней работать. Об этом ТАСС заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Так он прокомментировал удары украинской армии по электростанции.
«Ситуация нестабильная. Мы над этим работаем. Больше я ничего не буду комментировать. Мы над этим работаем. Мы держим ситуацию под контролем», – сказал он.
22 сентября украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля ЗАЭС. Объект находился в 13 км от электростанции в районе Ивановки. Пост был одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой в районе ЗАЭС.
14 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудил с Гросси вопросы ядерной и физической безопасности ЗАЭС и ситуацию в Энергодаре. Лихачев сказал, что ситуация на ЗАЭС и в городе-спутнике ухудшилась из-за продолжающихся атак со стороны украинской армии. Он также сообщил об ударах по бензовозам, которые доставляют на станцию дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС. Гросси ответил, что готов проработать варианты содействия со стороны МАГАТЭ.