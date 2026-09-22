Гросси: ситуация на ЗАЭС продолжает оставаться нестабильной

14 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачев обсудил с Гросси вопросы ядерной и физической безопасности ЗАЭС и ситуацию в Энергодаре. Лихачев сказал, что ситуация на ЗАЭС и в городе-спутнике ухудшилась из-за продолжающихся атак со стороны украинской армии. Он также сообщил об ударах по бензовозам, которые доставляют на станцию дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности ЗАЭС. Гросси ответил, что готов проработать варианты содействия со стороны МАГАТЭ.