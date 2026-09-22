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Лут оценила перспективы выхода армянских товаров на рынки Европы

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Перспектива армянских товаров на европейском рынке будет зависеть от их качества и конкурентоспособности, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.

«Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен отказываться от вступления в ЕС. Он добавил, что решение о вступлении в ЕС было одобрено гражданским обществом. Он подчеркнул, что подобное решение было бы невозможно принять «с использованием силы».

С конца мая Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставки армянских товаров. Так, 28 мая ведомство ввело запрет на ввоз цветов из Армении и ограничило поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. С 3 июня – яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.

17 июня Россельхознадзор заявил, что ограничения связаны с выявленными нарушениями и не имеют отношения к политике. При этом в конце августа ведомство заявило, что Россия может смягчить или снять ограничения на ввоз армянской продукции после получения от Еревана отчета о санитарных проверках.

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