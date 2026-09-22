Лут оценила перспективы выхода армянских товаров на рынки Европы
Перспектива армянских товаров на европейском рынке будет зависеть от их качества и конкурентоспособности, заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.
«Это вопрос конкурентоспособности и качества продукции. Мы желаем им удачи, конечно», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен отказываться от вступления в ЕС. Он добавил, что решение о вступлении в ЕС было одобрено гражданским обществом. Он подчеркнул, что подобное решение было бы невозможно принять «с использованием силы».
С конца мая Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставки армянских товаров. Так, 28 мая ведомство ввело запрет на ввоз цветов из Армении и ограничило поставки свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Со 2 июня под ограничения попали вишня, виноград и живая рыба, предназначенные для экспорта в Россию. С 3 июня – яблоки, груши, баклажаны, картофель и сухофрукты.