Посол Ирана рассказал, кто профинансирует трубопровод из России
Трубопровод, который позволит транспортировать газ из Ирана в Россию, в большей степени будет профинансирован Москвой. Об этом «Ведомостям» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана Казем Джалали.
Джалали уточнил, что маршрут трубопровода пройдет через Азербайджан, и выразил благодарность тем, кто поддержал проект.
«Финансирование в большей степени будет идти из России. Но мы работаем все вместе над этим проектом – все три страны: Россия, Иран и Азербайджан», – пояснил он.
23 августа министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад заявил, что в провинции Фарс обнаружено более 7,5 трлн кубических футов газа (212 млрд кубометров). По оценкам ведомства, извлекаемые запасы составляют порядка 5,7 трлн кубических футов. Пакнеджад отметил, что обнаруженные запасы углеводородов станут «очень прочным фундаментом для энергетического будущего страны».