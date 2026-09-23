Силы ПВО сбили 514 беспилотников над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 514 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами и двумя морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА были поражены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Краснодарского края, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан, над акваториями Азовского и Черного морей.
С вечера 22 сентября Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское»), Геленджика, Пензы, Саратова («Гагарин»), Сочи, столичного «Домодедово», Нижнего Новгорода («Чкалов»), Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Самары («Курумоч»), Уфы, Чебоксар, Ижевска, Магнитогорска.