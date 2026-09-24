Бернэм предложил пересмотреть запрет на алкоголь на футбольных матчах

10 августа мэр Лондона Садых Хан официально потребовал от Вестминстерского совета отменить законопроект, который запрещал открытие новых пабов и баров в Сохо и Вест-Энде. Они являются одними из самых популярных районов Европы. Проект Вестминстерского совета предусматривал жесткие ограничения: новые пабы должны были подавать последние заказы в 22:00, а ночные клубы – закрываться в 23:30 по будням и в полночь по выходным. Весь Сохо и Вест-Энд объявлялись «зоной кумулятивного воздействия», что фактически запрещало открытие новых заведений за исключением чрезвычайных обстоятельств. В 2023–2024 гг. в зоне Вест-Энда была подана всего 41 заявка на получение лицензии, из которых одобрено только 16. За период с 2023 по 2026 г. лишь 3,5% заявок.