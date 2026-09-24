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Бернэм предложил пересмотреть запрет на алкоголь на футбольных матчах

Ксения Наумчик
Simon Dawson / No 10 Downing Street
Simon Dawson / No 10 Downing Street

Нужно пересмотреть ограничения на употребление алкоголя болельщиками во время футбольных матчей. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, передает Bloomberg.

По его словам, действующие правила выделяют футбольных фанатов среди зрителей других видов спорта. Бэрнем отметил, что законодательство было принято в период, когда футбол существенно отличался от современного, и заявил о наличии оснований для устранения такой разницы в правилах.

В Англии и Уэльсе болельщикам разрешено покупать алкоголь на стадионах, однако употреблять его в местах с прямым обзором поля нельзя. Бернэм допустил разные варианты изменения правил, в том числе проведение соответствующего эксперимента. При этом подразделение футбольной полиции Великобритании выступило против ослабления ограничений, предупредив о возможных рисках для безопасности и работы сотрудников.

Запрет на употребление алкоголя в зоне прямой видимости поля действует с 1985 г. Ограничения распространяются на футбольные матчи в Англии и Уэльсе, тогда как для ряда других видов спорта такие правила не применяются. Британская футбольная полиция считает, что алкоголь может играть существенную роль в насильственном и нарушающем порядок поведении болельщиков.

10 августа мэр Лондона Садых Хан официально потребовал от Вестминстерского совета отменить законопроект, который запрещал открытие новых пабов и баров в Сохо и Вест-Энде. Они являются одними из самых популярных районов Европы. Проект Вестминстерского совета предусматривал жесткие ограничения: новые пабы должны были подавать последние заказы в 22:00, а ночные клубы – закрываться в 23:30 по будням и в полночь по выходным. Весь Сохо и Вест-Энд объявлялись «зоной кумулятивного воздействия», что фактически запрещало открытие новых заведений за исключением чрезвычайных обстоятельств. В 2023–2024 гг. в зоне Вест-Энда была подана всего 41 заявка на получение лицензии, из которых одобрено только 16. За период с 2023 по 2026 г. лишь 3,5% заявок.

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