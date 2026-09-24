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Захарова назвала беспочвенными обвинения США в несовместимых с ДВЗЯИ действиях

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Попытки США обвинить другие страны в действиях, якобы не совместимых с договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), выглядят абсолютно беспочвенными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с 30-й годовщиной открытия для подписания ДВЗЯИ.

По словам Захаровой, последние заявления Вашингтона вызывают «особую тревогу». Она отметила, что указание президента США Дональда Трампа от 29 октября 2025 г. о начале подготовки к ядерным испытаниям – «не просто слова, а фактически прямая угроза соответствующему мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений».

Попытки США обвинить другие государства в действиях, якобы не совместимых с договором, беспочвенны, считает дипломат.

«Как известно, когда подобные заявления раздаются из Вашингтона, то это значит, что американцы в очередной раз намерены отказаться от своих международных обязательств», – сказала Захарова.

В ноябре 2025 г. президент России Владимир Путин подчеркивал, что РФ строго соблюдает обязательства по ДВЗЯИ. Москва не планирует отойти от этих обязательств, но если другие ядерные державы такие испытания проведут, Россия должна будет «предпринять адекватные ответные действия», отмечал Путин.

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