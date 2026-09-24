Захарова назвала беспочвенными обвинения США в несовместимых с ДВЗЯИ действиях

По словам Захаровой, последние заявления Вашингтона вызывают «особую тревогу». Она отметила, что указание президента США Дональда Трампа от 29 октября 2025 г. о начале подготовки к ядерным испытаниям – «не просто слова, а фактически прямая угроза соответствующему мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений».