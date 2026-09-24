Богомазов уйдет с поста сенатора от Вологодской области
Сенатор от Вологодской области Евгений Богомазов прекращает работу в Совете Федерации в связи с переходом на другую работу. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов.
Губернатор не уточнил, на какую именно должность перейдет сенатор.
Богомазов представлял исполнительный орган государственной власти Вологодской области в Совете Федерации с сентября 2024 г. За время работы в верхней палате парламента он входил в состав комитета по науке, образованию и культуре.
Источник в правительстве Вологодской области сообщил «Ведомостям», что вопрос о преемнике Богомазова открыт. «Вопрос открыт. Кандидатура подбирается, ведутся консультации», – сказал он.
В областном кабмине также отметили, что сенатора уважают и ценят за его вклад в регион. Сообщалось, что ему предложат достойный пост.
В конце сентября 2024 г. «Ведомости» писали, что бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников покинул Совет Федерации (СФ) спустя менее чем год после назначения. Тогда сообщалось, что у Филимонова было трое кандидатов в СФ: Кувшинников, Богомазов и бывший спикер заксобрания Вологодской области (2016–2021) Андрей Луценко.
Теперь Кувшинников и Луценко формально являются претендентами на пост сенатора региона.