Богомазов уйдет с поста сенатора от Вологодской области

В конце сентября 2024 г. «Ведомости» писали, что бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников покинул Совет Федерации (СФ) спустя менее чем год после назначения. Тогда сообщалось, что у Филимонова было трое кандидатов в СФ: Кувшинников, Богомазов и бывший спикер заксобрания Вологодской области (2016–2021) Андрей Луценко.