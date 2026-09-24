The Guardian: Россия совершила революцию в сфере беспилотников
Россия совершила революцию в сфере беспилотников, внедрив реактивные двигатели, сообщила газета The Guardian.
Как отмечает издание, с 2022 г. российские баллистические и крылатые ракеты могут наносить удар по любому объекту на территории Украины. В мае ВС РФ усовершенствовали беспилотные системы. Это позволило военнослужащим армии России наносить более точные удары по украинской инфраструктуре.
Как пишет The Guardian, новые российские беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» быстрее украинских перехватчиков. Кроме того, согласно прогнозу, который приводит газета, в 2027 г. Россия также может произвести 10 000 крылатых ракет «Бандероль», а также 10 000 крылатых ракет «Дань-Т».
По словам сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарта Каушала, последствия модернизации беспилотников могут быть крайне тяжелыми для украинской стороны. У нее нет разнообразного арсенала оружия дальнего действия и разветвленной системы ПВО. Кроме того, сейчас Киев сталкивается с дефицитом военного бюджета.