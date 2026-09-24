The Guardian: Россия совершила революцию в сфере беспилотников

По словам сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарта Каушала, последствия модернизации беспилотников могут быть крайне тяжелыми для украинской стороны. У нее нет разнообразного арсенала оружия дальнего действия и разветвленной системы ПВО. Кроме того, сейчас Киев сталкивается с дефицитом военного бюджета.