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The Guardian: Россия совершила революцию в сфере беспилотников

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия совершила революцию в сфере беспилотников, внедрив реактивные двигатели, сообщила газета The Guardian.

Как отмечает издание, с 2022 г. российские баллистические и крылатые ракеты могут наносить удар по любому объекту на территории Украины. В мае ВС РФ усовершенствовали беспилотные системы. Это позволило военнослужащим армии России наносить более точные удары по украинской инфраструктуре.

Как пишет The Guardian, новые российские беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» быстрее украинских перехватчиков. Кроме того, согласно прогнозу, который приводит газета, в 2027 г. Россия также может произвести 10 000 крылатых ракет «Бандероль», а также 10 000 крылатых ракет «Дань-Т».

По словам сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Сидхарта Каушала, последствия модернизации беспилотников могут быть крайне тяжелыми для украинской стороны. У нее нет разнообразного арсенала оружия дальнего действия и разветвленной системы ПВО. Кроме того, сейчас Киев сталкивается с дефицитом военного бюджета.

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