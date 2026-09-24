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Главная / Политика /

Медведев: «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний, сообщил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, все партийные заявления подкреплялись властным и финансовым ресурсом.

«Мы осуществляли много очень полезных мероприятий: гуманитарную миссию, волонтерскую деятельность в исторических регионах, в прифронтовых регионах», – подчеркнул Медведев.

Также он напомнил, что «Единая Россия» принимала законы, которые обеспечивали исполнение обязательств партии. По его словам, главной целью политической силы остается благополучное, развитое и стабильное общество в РФ.

22 августа Медведев сообщил, что одной из главных целей Народной программы «Единой России» определено повышение МРОТа до 35 000 руб. в среднесрочной перспективе. «Напомню, что президент поставил задачу по увеличению средней заработной платы. Мы многое сделали в этом направлении – даже в самых непростых условиях», – отметил он.

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