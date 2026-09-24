Медведев: «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний

22 августа Медведев сообщил, что одной из главных целей Народной программы «Единой России» определено повышение МРОТа до 35 000 руб. в среднесрочной перспективе. «Напомню, что президент поставил задачу по увеличению средней заработной платы. Мы многое сделали в этом направлении – даже в самых непростых условиях», – отметил он.