Медведев: «Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний
«Единая Россия» никогда не давала пустых обещаний, сообщил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, все партийные заявления подкреплялись властным и финансовым ресурсом.
«Мы осуществляли много очень полезных мероприятий: гуманитарную миссию, волонтерскую деятельность в исторических регионах, в прифронтовых регионах», – подчеркнул Медведев.
Также он напомнил, что «Единая Россия» принимала законы, которые обеспечивали исполнение обязательств партии. По его словам, главной целью политической силы остается благополучное, развитое и стабильное общество в РФ.
22 августа Медведев сообщил, что одной из главных целей Народной программы «Единой России» определено повышение МРОТа до 35 000 руб. в среднесрочной перспективе. «Напомню, что президент поставил задачу по увеличению средней заработной платы. Мы многое сделали в этом направлении – даже в самых непростых условиях», – отметил он.