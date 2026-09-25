Памфилова: избирательная кампания прошла в условиях беспрецедентных угроз
Избирательная кампания в 2026 г. очень отличалась от предыдущих, в том числе от той, что проходила в 2021 г. в мирных условиях. Об этом заявила председатель Избиркома Элла Памфилова, подводя итоги выборов в Госдуму на заседании ЦИК, передает корреспондент «Ведомостей».
По ее словам, кампания состоялась в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. В выборах депутатов Госдумы впервые участвовали новые регионы, ДЭГ приняло иной масштаб. Также была применена новая схема одномандатных округов с учетом изменившейся за 10 лет численности избирателей и количества регионов.
Послушать доклад Памфиловой пришли глава КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, первый заместитель председателя партии «Справедливая Россия» Александр Бабаков, депутат ГД Сардана Авксентьева.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования также по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании проходили выборы глав 11 регионов: в восьми субъектах – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях – губернаторов избирали прямым голосованием, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы 10 региональных столиц.