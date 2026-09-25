Президент Аргентины назвал ООН бесполезной организацией

23 сентября главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии заявили, что Совбез ООН не способен эффективно выполнять основную задачу по поддержанию международного мира. Они призвали реформировать Совет безопасности ООН и отметили, что основной причиной неэффективности работы организации является ее структура, сформировавшаяся 80 лет назад, которая сейчас не выполняет своих функций.