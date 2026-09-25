Президент Аргентины назвал ООН бесполезной организацией
Президент Аргентины Хавьер Милей в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что организация стала бесполезной.
«ООН превратилась в бесполезную организацию, которая служит лишь для кормления касты смертельно высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов», – сказал он.
Милей заявил, что вместо того чтобы бороться за права человека, ООН допустила хаос, насилие, международный терроризм и «кровавые диктатуры». Аргентинский лидер добавил, что вместе с тем огромный бюрократический аппарат ООН вмешивается в политику суверенных государств.
Отдельно Милей высказался об искусственном интеллекте (ИИ). Он сказал, что данные технологии могут повысить производительность труда «до почти невообразимых масштабов» и ИИ станет «булавочной фабрикой XXI века». Президент Аргентины подчеркнул, что страна намерена отказаться от строгих правил урегулирования использования ИИ, однако введет налоги и ограничит ответственность компаний, которые работают с ИИ-агентами.
22 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что система глобального управления, которая сформировалась после Второй мировой войны, больше не соответствует потребностям современного мира, а «механизмы коллективных действий испытывают все большее давление».
23 сентября главы МИД Бразилии, Германии, Индии и Японии заявили, что Совбез ООН не способен эффективно выполнять основную задачу по поддержанию международного мира. Они призвали реформировать Совет безопасности ООН и отметили, что основной причиной неэффективности работы организации является ее структура, сформировавшаяся 80 лет назад, которая сейчас не выполняет своих функций.