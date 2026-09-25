Минобороны изменило условия службы иностранцев
Минобороны отменило форму уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранцев, получивших вид на жительство в России, следует из опубликованного документа на официальном портале нормативных правовых актов. Соответствующий документ подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Утратившим силу признан приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N 744.
В 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие контракт на службу с Минобороны, члены их семей, а также высококвалифицированные специалисты смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. В случае гибели иностранца, который уже подписал контракт, члены его семьи смогут получить ВНЖ по упрощенной программе.
В июне Путин подписал закон, который запрещает депортацию иностранцев, проходивших военную службу по контракту в составе ВС РФ.