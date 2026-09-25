Минобороны изменило условия службы иностранцев

В 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие контракт на службу с Минобороны, члены их семей, а также высококвалифицированные специалисты смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. В случае гибели иностранца, который уже подписал контракт, члены его семьи смогут получить ВНЖ по упрощенной программе.