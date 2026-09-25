В Амстердаме в результате стрельбы в кафе погиб мужчина
В результате стрельбы в кафе на набережной на севере Амстердама погиб мужчина, сообщил портал NU.nl со ссылкой на полицию.
Подозреваемый задержан, однако полиция пока не может комментировать личности подозреваемого и жертвы. Вместе с тем агентство исправительных учреждений Нидерландов сообщило, что погибший был сотрудником тюремного комплекса Заанстад.
По данным NU.nl, сообщения о стрельбе поступили в 15:05 по местному времени. Как сообщили журналисты, подозреваемый открыл огонь, когда терраса кафе была заполнена посетителями. Согласно материалам следствия, перед стрельбой подозреваемый поссорился с погибшим.
В марте 2025 г. в Амстердаме задержали мужчину, который напал на людей с ножом на улице Синт-Николасстраат. В результате атаки пять человек получили ранения – это 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 73-летняя женщина из Бельгии, 19-летняя женщина из Амстердама, а также 26-летний поляк.