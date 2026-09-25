В Амстердаме в результате стрельбы в кафе погиб мужчина

В марте 2025 г. в Амстердаме задержали мужчину, который напал на людей с ножом на улице Синт-Николасстраат. В результате атаки пять человек получили ранения – это 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 73-летняя женщина из Бельгии, 19-летняя женщина из Амстердама, а также 26-летний поляк.