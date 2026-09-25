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Bloomberg: Зеленский отказался от предложения Трампа о переговорах в Москве

Анна Суслова
Zuma \ TASS
Zuma \ TASS

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение американского коллеги Дональда Трампа поехать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москву, сообщило агентство Bloomberg.

22 сентября в ходе встречи с Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН, пишет Bloomberg, Зеленский сам попросил американского лидера о встрече с Путиным. Лица, знакомые с позицией украинского лидера, отметили, что вопрос о переговорах в Москве, поднятый Трампом, очень «расстроил» его.

22 сентября Зеленский и Трамп также обсудили производство ракет-перехватчиков для систем Patriot на Украине. Президент США выразил уверенность в скором урегулировании украинского вопроса, подчеркнув, что решение найдется, но сторонам предстоит многое обсудить. Зеленский же заявил, что конфликт необходимо закончить к началу зимы.

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров, для этого ему будут предоставлены все необходимые гарантии безопасности. «Он прекрасно знает, какие решения нужно принять», – подчеркнул Песков.

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