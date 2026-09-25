Bloomberg: Зеленский отказался от предложения Трампа о переговорах в Москве

22 сентября в ходе встречи с Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН, пишет Bloomberg, Зеленский сам попросил американского лидера о встрече с Путиным. Лица, знакомые с позицией украинского лидера, отметили, что вопрос о переговорах в Москве, поднятый Трампом, очень «расстроил» его.