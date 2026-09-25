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Силы ПВО сбили 55 украинских БПЛА над регионами России

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

В течение дня силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России и одним морем, сообщило Минобороны РФ.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

В ночь с 24 на 25 сентября силы ПВО уничтожили 592 украинских дрона. Из них 23 беспилотника летели в направлении Москвы. В Ульяновской области из-за атаки БПЛА пострадали 15 человек, в Воронеже – 14 человек. Среди пострадавших есть дети. В Пермском крае при атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина.

25 сентября ВС РФ поразили место сборки и хранения беспилотников ООО «Файер поинт» в Борисполе в Киевской области и дата-центр «Датагрупп» в Киеве. Также был нанесен удар по двум логистическим центрам, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения. В порту Рени поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с имуществом украинской армии.

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