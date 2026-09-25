Силы ПВО сбили 55 украинских БПЛА над регионами России

25 сентября ВС РФ поразили место сборки и хранения беспилотников ООО «Файер поинт» в Борисполе в Киевской области и дата-центр «Датагрупп» в Киеве. Также был нанесен удар по двум логистическим центрам, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения. В порту Рени поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с имуществом украинской армии.