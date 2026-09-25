В офисе Зеленского опровергли сообщения о призыве Трампа поехать в Москву

«В офисе Владимира Зеленского – в том числе со слов чиновников, присутствовавших на встрече, – мне сообщили, что этого не было: во время встречи в ООН Трамп не призывал президента Украины встретиться с Путиным в Москве. Лидеры обсуждали возможность проведения трехсторонних переговоров в будущем, однако описанные ниже события не имели места», – написал он.