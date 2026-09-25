В офисе Зеленского опровергли сообщения о призыве Трампа поехать в Москву
Офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера поехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в соцсети Х корреспондент газеты The Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на украинских чиновников.
«В офисе Владимира Зеленского – в том числе со слов чиновников, присутствовавших на встрече, – мне сообщили, что этого не было: во время встречи в ООН Трамп не призывал президента Украины встретиться с Путиным в Москве. Лидеры обсуждали возможность проведения трехсторонних переговоров в будущем, однако описанные ниже события не имели места», – написал он.
23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров: ему будут предоставлены все необходимые гарантии безопасности. Однако он подчеркнул, что проводить встречу до того, как будет проделана экспертная работа, – пустая трата времени.