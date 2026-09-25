Reuters: 13 человек погибли в результате крушения военного самолета в ДР Конго

По словам вице-губернатора провинции Кванго Реми Саки Бокинды, самолет следовал в столицу ДРК, Киншасу, из юго-западного города Киквит. В ходе полета у самолета возникли «технические проблемы». Пилот пытался совершить экстренную посадку в городе Кенге, но из-за того, что там не было взлетно-посадочной полосы, «самолет врезался в жилой дом».