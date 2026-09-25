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Reuters: 13 человек погибли в результате крушения военного самолета в ДР Конго

Анна Суслова
Cristian Grecu / Unsplash
Cristian Grecu / Unsplash

В Демократической Республике Конго (ДРК) потерпел крушение военный самолет, сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника ДРК. Все, кто был на борту – 13 человек, – погибли.  

По словам вице-губернатора провинции Кванго Реми Саки Бокинды, самолет следовал в столицу ДРК, Киншасу, из юго-западного города Киквит. В ходе полета у самолета возникли «технические проблемы». Пилот пытался совершить экстренную посадку в городе Кенге, но из-за того, что там не было взлетно-посадочной полосы, «самолет врезался в жилой дом».

На борту самолета находились генерал армии ДРК и еще два офицера, главный военный аудитор, военнослужащие и гражданские лица.

Как заявило правительство ДРК, управление по расследованию авиационных происшествий Конго установит причины данного происшествия.

23 июля Минобороны РФ сообщило, что в Московской области произошло крушение учебно-боевого самолета. Летчику удалось катапультироваться, он выжил.

22 сентября немецкая телерадиокомпания SWR сообщила, что у американской авиабазы Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц разбился истребитель F-16. Уточняется, что самолет разбился после учебного полета. О погибших и пострадавших не сообщалось.

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