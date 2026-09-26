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Над Россией ночью уничтожено 645 украинских беспилотников

Антон Потоков

Дежурные силы ПВО ночью перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, Москвой и Подмосковьем. 

ПВО также работала над южными регионами – дроны ликвидировали над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, над Черным и Азовским морями.

При атаке на Кубань есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Обломки беспилотника в Северском районе повредили жилое здание, пожар начался на территории двух предприятий. ВСУ ночью также атаковали промзону Невинномысска на Ставрополье. Пять человек ранены в результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщали власти. 

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