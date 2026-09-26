Над Россией ночью уничтожено 645 украинских беспилотников

При атаке на Кубань есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Обломки беспилотника в Северском районе повредили жилое здание, пожар начался на территории двух предприятий. ВСУ ночью также атаковали промзону Невинномысска на Ставрополье. Пять человек ранены в результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область, сообщали власти.