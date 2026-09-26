В Азове в Ростовской области ввели режим ЧС после атаки ВСУ
В Азове на территориях, пострадавших от воздушной атаки, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом соообщает администрация города. Жильцов поврежденных домов эвакуировали: они в ПВР или у родственников.
В результате атаки ВСУ в Азове пострадали четыре человека, среди них есть ребенок. В результате падения обломков беспилотников повреждения получили частные и многоквартирные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили.
Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, силы ПВО уничтожили более 30 украинских дронов в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове. Один человек пострадал в Таганроге.
В ночь на 26 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. В ЛНР в результате атак ВСУ погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.