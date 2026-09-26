Макрон допустил возможность избрания на третий президентский срок

13 сентября сообщалось, что рейтинг Макрона упал до 16%, что стало самым низким показателем с начала его президентства. Он потерял 5 п. п. по сравнению с опросом, проведенным в прошлом месяце, а уровень неодобрения его работы достиг 81%, что на 7 п. п. больше, чем в августе.