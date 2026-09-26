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Макрон допустил возможность избрания на третий президентский срок

Максим Цуланов

Президент Франции Эммануэль Макрон, полномочия которого истекают в 2027 г., не исключил возможности своего возвращения в Елисейский дворец на третий президентский срок. Об этом он сказал в беседе с изданием Variety.

«Возвращаться необычно, но посмотрим. Жизнь полна сюрпризов, порой больше, чем в кино», – ответил он.

Конституция Франции запрещает более двух президентских сроков подряд, но не ограничивает общее число сроков. Макрон подтвердил, что завершит свой срок в мае 2027 г.

Макрон занимает пост главы республики с 2017 г. Он стал самым молодым президентом Франции за всю историю, на момент избрания ему было 39 лет. Был избран на второй срок в мае 2022 г.

13 сентября сообщалось, что рейтинг Макрона упал до 16%, что стало самым низким показателем с начала его президентства. Он потерял 5 п. п. по сравнению с опросом, проведенным в прошлом месяце, а уровень неодобрения его работы достиг 81%, что на 7 п. п. больше, чем в августе.

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