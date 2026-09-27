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Телевещатели США возобновят освещение мероприятий с участием Трампа

Дарья Снегова

Крупные американские телеканалы 27 сентября возобновят коллективное освещение мероприятий с участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Пять телеканалов – ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC – сформировали телевизионный пул, который по очереди снимает президента и передает материалы остальным СМИ. В знак протеста против запрета на доступ в Белый дом журналистов CNN, MS NOW и Politico они приостановили эту работу .

Согласно предварительному плану, четыре телеканала – ABC, CBS, Fox News и NBC – вновь будут выполнять обязанности пула. Когда очередь дойдет до CNN, которому Трамп объявил бойкот, СМИ будут решать, предоставлять ли заменяющую съемочную группу .

Конфликт начался после того, как Трамп 18 сентября объявил о запрете для CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом из-за «фейковых новостей». Журналистам этих изданий аннулировали пропуска. Суд позднее временно восстановил их доступ, признав запрет вероятно неконституционным.

Федеральный судья дал новостным организациям срок до 28 сентября для подачи запроса на предварительный судебный запрет, который заморозил бы действие запрета на более длительный срок.

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