В ЮАР 17 человек погибли после стрельбы в баре

По данным полиции Гаутенга, вечером 26 сентября посетители находились внутри и снаружи заведения, когда к таверне подъехали две машины и открыли огонь по людям на улице. Затем нападавшие вошли внутрь и продолжили стрельбу. Сообщается, что они были вооружены винтовками АК-47 и пистолетами. Перед тем как скрыться, преступники обыскали некоторых посетителей и забрали их мобильные телефоны. Еще два автомобиля были сожжены на месте происшествия.