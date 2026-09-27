В ЮАР 17 человек погибли после стрельбы в баре
В Южно-Африканской Республике в баре поселка Ведела в провинции Гаутенг неизвестные открыли стрельбу, погибли 17 человек, 15 ранены, сообщает полиция ЮАР в соцсети X.
По данным полиции Гаутенга, вечером 26 сентября посетители находились внутри и снаружи заведения, когда к таверне подъехали две машины и открыли огонь по людям на улице. Затем нападавшие вошли внутрь и продолжили стрельбу. Сообщается, что они были вооружены винтовками АК-47 и пистолетами. Перед тем как скрыться, преступники обыскали некоторых посетителей и забрали их мобильные телефоны. Еще два автомобиля были сожжены на месте происшествия.
Служба экстренной медицинской помощи констатировала смерть всех 17 жертв на месте. Среди них 13 мужчин и четыре женщины. Еще 15 человек получили огнестрельные ранения и были доставлены в медицинские учреждения.
Мотив нападения пока неизвестен. Полиция мобилизовала команду детективов и другие специализированные подразделения для розыска и задержания восьми неустановленных вооруженных мужчин. Возбуждены 17 дел об убийстве, 15 дел о покушении на убийство и два дела об умышленном повреждении имущества.
23 сентября на вечеринке в доме под Дурбаном трое вооруженных мужчин открыли огонь по гостям. Как сообщило агентство Reuters, погибли как минимум 11 человек, ранены трое.