Арагчи: Иран обогащает уран до 60% в мирных целях
Иран обогащает уран до 60% в мирных целях, и Тегеран не нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи в интервью NBC News.
«Обогащение до 60% не является незаконным и по-прежнему находится в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и нашей мирной ядерной программы», – сказал министр.
По словам Арагчи, уран, обогащенный до этого уровня, используется Ираном в медицинских и других мирных целях. Он добавил, что в 2025 и 2026 гг. Тегеран предлагал заключить соглашение относительно своих запасов урана, обогащенного до 60%.
Глава МИД также заявил о готовности Ирана в дальнейшем вести переговоры по ядерной программе при наличии «доброй воли и реального стремления к миру». По его словам, на нынешнем этапе Тегеран намерен сосредоточиться на мерах по укреплению доверия, включая разблокировку замороженных иранских активов.
13 сентября министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Вашингтон готов снабжать Иран ядерным топливом в случае отказа Тегерана от собственной программы обогащения урана. «Мы можем поставлять [ядерное] топливо [Ирану] из-за рубежа», – сказал Райт.