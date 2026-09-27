Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GMKN118,56+0,2%CNY Бирж.12,51-0,71%IMOEX2 279,86+0,26%RTSI851,55+0,26%RGBI112,28+0,04%RGBITR769,46+0,14%
Главная / Политика /

Арагчи: Иран обогащает уран до 60% в мирных целях

Татьяна Мозолевская

Иран обогащает уран до 60% в мирных целях, и Тегеран не нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Арагчи в интервью NBC News.

«Обогащение до 60% не является незаконным и по-прежнему находится в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и нашей мирной ядерной программы», – сказал министр.

По словам Арагчи, уран, обогащенный до этого уровня, используется Ираном в медицинских и других мирных целях. Он добавил, что в 2025 и 2026 гг. Тегеран предлагал заключить соглашение относительно своих запасов урана, обогащенного до 60%.

Глава МИД также заявил о готовности Ирана в дальнейшем вести переговоры по ядерной программе при наличии «доброй воли и реального стремления к миру». По его словам, на нынешнем этапе Тегеран намерен сосредоточиться на мерах по укреплению доверия, включая разблокировку замороженных иранских активов.

13 сентября министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Вашингтон готов снабжать Иран ядерным топливом в случае отказа Тегерана от собственной программы обогащения урана. «Мы можем поставлять [ядерное] топливо [Ирану] из-за рубежа», – сказал Райт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте