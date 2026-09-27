Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электричества
Еврокомиссия призвала страны Европейского союза сократить потребление газа и электроэнергии для сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо комиссара по энергетике и жилищному хозяйству Дана Йоргенсена министрам стран ЕС, датированное 25 сентября.
«В контексте ограниченного глобального предложения и высокой волатильности цен сокращение спроса может быть эффективным инструментом для сдерживания цен», – говорится в письме. Йоргенсен призвал министров принять меры по снижению спроса на газ и электричество «настолько долго, насколько это необходимо». Он отметил, что, хотя ситуация является «сложной», «в настоящее время нет непосредственных рисков для надежности поставок».
По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 22 сентября подземные газохранилища Европы заполнены лишь на 70,24%, что является минимальным показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 г. Это на 15,66 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет, а по объему запасов ЕС отстает от прошлого года примерно на 13,4 млрд куб. м. Закачка газа замедляется по мере приближения отопительного сезона: ряд стран ЕС, включая Австрию, Словакию, Германию и Латвию, уже отбирают из хранилищ больше, чем закачивают.
Базовый целевой показатель ЕС предусматривает заполнение газовых хранилищ на 90% к началу ноября, однако в марте была предоставлена некоторая гибкость, позволяющая странам в этом году остановиться на показателе в 80%, чтобы избежать панических закупок и снизить затраты. Меры по регулированию цен, принимаемые странами ЕС, должны быть точечными и временными, чтобы избежать всплеска цен, говорится в письме Йоргенсена.