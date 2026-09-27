Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и электричества

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 22 сентября подземные газохранилища Европы заполнены лишь на 70,24%, что является минимальным показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 г. Это на 15,66 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет, а по объему запасов ЕС отстает от прошлого года примерно на 13,4 млрд куб. м. Закачка газа замедляется по мере приближения отопительного сезона: ряд стран ЕС, включая Австрию, Словакию, Германию и Латвию, уже отбирают из хранилищ больше, чем закачивают.