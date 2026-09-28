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Украина накопила лишь 79,5% от необходимого зимой газа

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

К концу сентября в подземных хранилищах Украины накоплено около 10,5 млрд куб. м газа. Это 79,5% от минимально необходимого объема и 72% от плановых 14,6 млрд куб. м к 1 декабря, подсчитало ТАСС.

Страна почти отказалась от импорта газа из Европы из-за высоких цен и дефицита, пополняя запасы только за счет собственной добычи, которой недостаточно. Для достижения минимального уровня Киеву нужно закупить газ примерно на $1 млрд, для планового – на $2,5 млрд, при серьезных проблемах с бюджетом. Отопительный сезон формально начинается 15 октября, но социальные объекты могут начать отапливать раньше, что заставит Украину уже в ближайшие дни расходовать запасы из недозаполненных хранилищ.

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским лидером Дональдом Трампом заявлял, что конфликт с Россией необходимо закончить к началу зимы.

В августе глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страна готова к поставкам природного газа на Украину при возникновении потребности. По его словам, азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR уже давно работает на украинском рынке, продолжает активную деятельность в стране и имеет масштабные планы по расширению энергетического сотрудничества. Перспективным направлением сотрудничества может быть применение украинских подземных газовых хранилищ для обеспечения энергетической стабильности в регионе.

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