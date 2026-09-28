Украина накопила лишь 79,5% от необходимого зимой газа

Страна почти отказалась от импорта газа из Европы из-за высоких цен и дефицита, пополняя запасы только за счет собственной добычи, которой недостаточно. Для достижения минимального уровня Киеву нужно закупить газ примерно на $1 млрд, для планового – на $2,5 млрд, при серьезных проблемах с бюджетом. Отопительный сезон формально начинается 15 октября, но социальные объекты могут начать отапливать раньше, что заставит Украину уже в ближайшие дни расходовать запасы из недозаполненных хранилищ.