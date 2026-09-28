Режиссер Богомолов на «Валдае» назвал глобализацию «глобальной кастрацией»

Там он в разгар кампании MeToo, вызванной информацией о домогательствах ряда знаменитостей и последующей их травлей, назвал культуру отмены на Западе, а также борьбу там за толерантность и разнообразие «новым этическим рейхом», основанном на доносительстве. Он также в этой публикации раскритиковал Европу за отказ от сложного гуманизма в угоду цифровому пуританизму соцсетей, а Россию призвал не следовать этому пути.