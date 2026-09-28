Режиссер Богомолов на «Валдае» назвал глобализацию «глобальной кастрацией»
Глобализация на самом деле является «глобальной кастрацией». Об этом 28 сентября на заседании международного клуба «Валдай» в подмосковной Истре заявил режиссер и худрук Театра на Бронной Константин Богомолов, передает корреспондент «Ведомостей».
«Глобализация – это глобальная кастрация. Таким образом человека подчиняют единым идеалам», – сказал Богомолов. Это заявление он сделал на сессии «Валдая» «Открытый мир и взаимопонимание народов – утопия, оставшаяся в прошлом?».
Режиссер пояснил, что парадокс западной цивилизации в том, что, декларируя права отдельного человека, она на деле ущемляла его право быть разным, выстраивая коллективную общность «похуже тоталитарных режимов». Как итог, противоположные процессы – это не просто деглобализация, но «процесс восстановления человека в своем праве быть непохожим» на других.
«Человек возвращается в честное состояние, а рая на земле не будет. Забота о своем я предполагает интерес к другому, а не подчинение», – отметил режиссер.
Богомолов впервые стал широко известен своей антизападной риторикой после опубликованного в феврале 2021 г. манифеста «Похищение Европы 2.0».
Там он в разгар кампании MeToo, вызванной информацией о домогательствах ряда знаменитостей и последующей их травлей, назвал культуру отмены на Западе, а также борьбу там за толерантность и разнообразие «новым этическим рейхом», основанном на доносительстве. Он также в этой публикации раскритиковал Европу за отказ от сложного гуманизма в угоду цифровому пуританизму соцсетей, а Россию призвал не следовать этому пути.