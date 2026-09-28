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Полиция Лондона выпустила под залог мужчин, планировавших теракт на базе ВВС

Анна Суслова
Paul Chesterton \ TASS
Paul Chesterton \ TASS

Полиция Лондона освободила под залог пятерых мужчин, которые ранее были арестованы по подозрению в подготовке терракта рядом с базой ВВС Великобритании. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на столичную полицию.

«Я могу подтвердить, что после тщательных допросов и проверок пятеро арестованных сегодня днем будут освобождены под подписку о невыезде», – заявил помощник комиссара Лоренс Тейлор.

Он добавил, что данное решение не говорит о прекращении расследования.

Все подозреваемые проживают в разных частях Лондона. Их арестовали по подозрению в хранении взрывчатых веществ. А после сообщений одной из местных жительниц о трех фургонах и группе людей в масках граждан также обвинили в подготовке террористической операции.

Как отмечает The Independent, сейчас полиция выясняет, могут ли граждане быть связаны с Ираном. Газета указывает, что ранее страна «использовала доверенных лиц для совершения преступлений на территории Великобритании». При этом посольство Ирана в Лондоне заявило о непричастности Исламской Республики и осудило подобные заявления полиции.

27 сентября полиция Великобритании сообщила об инциденте возле авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир, где совершали посадки стратегические бомбардировщики ВС США. Спецслужбы эвакуировали местных жителей в районе Уэлфорда после задержания подозреваемых в хранении взрывчатых веществ и оцепили район.

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