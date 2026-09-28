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Мэр Лондона призвал начать подготовку к возвращению Великобритании в ЕС

Татьяна Мозолевская
ТАСС
ТАСС

Мэр Лондона Садик Хан призвал премьера Великобритании Энди Бернэма уже сейчас начать подготовку к возвращению страны в ЕС. Об этом он заявил в интервью The i Paper.

«Мы должны начать эту работу уже сейчас. Нельзя за неделю до всеобщих выборов достать из шляпы кролика в виде предвыборного манифеста и сказать, что мы вернемся в ЕС через шесть недель», – сказал Хан.

По его словам, властям необходимо заранее провести основную подготовительную работу и работать с общественным мнением, объясняя британцам недостатки нахождения страны за пределами Евросоюза и преимущества членства в нем.

The Independent пишет, что Бернэм заявлял, что хотел бы возвращения Великобритании в ЕС, но впоследствии придерживался позиции своего предшественника Кира Стармера, исключавшей возвращение страны в единый европейский рынок и таможенный союз.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января 2020 г. по итогам референдума 2016 г., на котором 51,9% участников проголосовали за Brexit. Переходный период завершился 31 декабря 2020 г., после чего страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. Взаимоотношения Лондона и Брюсселя после Brexit регулируются, в частности, соглашением о торговле и сотрудничестве.

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