Медведев заявил о единстве партий в вопросах защиты Отечества
Политические партии придерживаются единого курса в вопросе защиты Отечества, заявил в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«По тем вопросам, по которым мы едины, а мы едины в основных вопросах защиты нашего Отечества, будем формировать созидательную повестку, объединяющую все фракции, все партии», – сказал он.
В ходе встречи Путин призвал партии «преданно служить Отечеству и народу России» и подчеркнул, что их работа должна оправдать доверие россиян.
Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,8%. По итогам голосования «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17.