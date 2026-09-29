Путин назначил Андрея Фадюхина атаманом Центрального казачьего войска

Фадюхин проходил службу в органах безопасности. Принимал участие в спецоперации. Имеет звание генерал-майора, является трижды кавалером ордена Мужества. Фадюхин был избран атаманом Центрального казачьего войска решением заседания Большого войскового круга, состоявшегося 6 июня. До избрания занимал должность заместителя атамана Всероссийского казачьего общества. Входит в состав Совета при президенте РФ по делам казачества.