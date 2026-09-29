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Путин назначил Андрея Фадюхина атаманом Центрального казачьего войска

Инна Шульгина
Артем Геодакян / ТАСС
Артем Геодакян / ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Фадюхина атаманом Центрального казачьего войска. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Утвердить Фадюхина Андрея Владимировича атаманом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», – говорится в документе.

Указ вступил в силу 28 сентября – в день подписания.

Фадюхин проходил службу в органах безопасности. Принимал участие в спецоперации. Имеет звание генерал-майора, является трижды кавалером ордена Мужества. Фадюхин был избран атаманом Центрального казачьего войска решением заседания Большого войскового круга, состоявшегося 6 июня. До избрания занимал должность заместителя атамана Всероссийского казачьего общества. Входит в состав Совета при президенте РФ по делам казачества.

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