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Bloomberg: США высвободят 40 млн баррелей из стратегического резерва нефти

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Администрация президента США Дональда Трампа предложила вывести на рынок до 40 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) на фоне роста цен на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американское минэнерго.

По данным агентства, предложенный объем станет последней частью программы по экстренному высвобождению 172 млн баррелей из резерва. Решение было принято для сдерживания роста цен на энергоносители после начала конфликта США и Ирана. Заявки на получение нефти принимаются до 6 октября.

28 сентября американский лидер заявил, что по-прежнему «очень серьезно» рассматривает введение запрета на экспорт дизельного топлива из США для борьбы с высокими ценами. «Это может привести к небольшому повышению цен на бензин для автомобилей, поэтому мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос – возможно, мы так и поступим», – сказал Трамп.

11 сентября Bloomberg сообщал, что средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон и достигла $6,0556. В Калифорнии цена приблизилась к $8 за галлон. Рост стоимости топлива усилил риски дальнейшего ускорения инфляции в стране менее чем за два месяца до промежуточных выборов в конгресс.

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