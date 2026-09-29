Bloomberg: США высвободят 40 млн баррелей из стратегического резерва нефти

28 сентября американский лидер заявил, что по-прежнему «очень серьезно» рассматривает введение запрета на экспорт дизельного топлива из США для борьбы с высокими ценами. «Это может привести к небольшому повышению цен на бензин для автомобилей, поэтому мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос – возможно, мы так и поступим», – сказал Трамп.