Россия и КНДР договорились о взаимном признании образования

Соглашение поспособствует развитию академической мобильности между странами, уточнило ведомство. Также в рамках мероприятия были заключены договоры о сотрудничестве между РАНХиГС и Академией народного хозяйства КНДР, Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом им. Ким Ир Сена. Кроме того, Новосибирский государственный университет подписал соглашение с Университетом им. Ким Ир Сена.