Россия и КНДР договорились о взаимном признании образования
Россия и КНДР подписали межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Об этом Минобрнауки РФ сообщило по итогам Форума ректоров российских и корейских университетов.
«Важно, чтобы они могли общаться, обмениваться идеями, реализовывать совместные проекты, лучше узнавать культуру и традиции друг друга», – заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Соглашение поспособствует развитию академической мобильности между странами, уточнило ведомство. Также в рамках мероприятия были заключены договоры о сотрудничестве между РАНХиГС и Академией народного хозяйства КНДР, Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом им. Ким Ир Сена. Кроме того, Новосибирский государственный университет подписал соглашение с Университетом им. Ким Ир Сена.
В 2025 г. «Ведомости» писали, что Россия и КНДР будут расширять сотрудничество в сфере высшего и дополнительного образования. Это включает обмен опытом, развитие партнерских связей между университетами и научными организациями, а также создание совместных программ.