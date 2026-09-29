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Главная / Политика /

Россия и КНДР договорились о взаимном признании образования

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия и КНДР подписали межправительственное соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Об этом Минобрнауки РФ сообщило по итогам Форума ректоров российских и корейских университетов.

«Важно, чтобы они могли общаться, обмениваться идеями, реализовывать совместные проекты, лучше узнавать культуру и традиции друг друга», – заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Соглашение поспособствует развитию академической мобильности между странами, уточнило ведомство. Также в рамках мероприятия были заключены договоры о сотрудничестве между РАНХиГС и Академией народного хозяйства КНДР, Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом им. Ким Ир Сена. Кроме того, Новосибирский государственный университет подписал соглашение с Университетом им. Ким Ир Сена.

В 2025 г. «Ведомости» писали, что Россия и КНДР будут расширять сотрудничество в сфере высшего и дополнительного образования. Это включает обмен опытом, развитие партнерских связей между университетами и научными организациями, а также создание совместных программ.

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