В Кремле подтвердили проработку вопроса о переносе С-400 из Турции

По его словам, это возможно исключительно с согласия России и при условии, что принимающая сторона будет ответственной и дружественной, чтобы Москва твердо знала, что системы никуда не попадут из этой страны. Лавров отметил, что это особенно важно на фоне случаев, когда европейцы закупают вооружения у стран Африки, Азии, Латинской Америки и арабского мира и все равно передают их украинскому режиму. Россия готова передать С-400 такой стране, когда будет обращение с гарантиями недопущения подобных нарушений. Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.