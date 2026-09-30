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В Кремле подтвердили проработку вопроса о переносе С-400 из Турции

Ведомости
Ладислав Карпов/ТАСС
Ладислав Карпов/ТАСС

Перенос С-400 из Турции в одну из дружественных России стран действительно прорабатывается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа и осуществляются соответствующие контакты.

Глава МИД России Сергей Лавров 26 сентября сообщил, что Россия может рассмотреть возможность перемещения системы С-400 из Турции в одну из дружественных стран.

По его словам, это возможно исключительно с согласия России и при условии, что принимающая сторона будет ответственной и дружественной, чтобы Москва твердо знала, что системы никуда не попадут из этой страны. Лавров отметил, что это особенно важно на фоне случаев, когда европейцы закупают вооружения у стран Африки, Азии, Латинской Америки и арабского мира и все равно передают их украинскому режиму. Россия готова передать С-400 такой стране, когда будет обращение с гарантиями недопущения подобных нарушений. Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН.

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