Хегсет: в США уволили 10% генералов и адмиралов во всех видах войск
Министр обороны США Пит Хегсет, выступая на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико (штат Вирджиния), заявил, что за время второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа был уволен примерно каждый пятый генерал армии США или адмирал ВМФ США, сообщил телеканал CBS News. Таким образом, Трамп выполнил обещание изменить принципы работы Пентагона, которое ранее давал министру.
«По подсчетам аналитиков, мы уволили 10% генералов и адмиралов во всех видах войск, и эта цифра вполне соответствует действительности. И я знаю, поскольку лично руководил этим процессом», – сказал он.
Как отмечает телеканал, данное заявление Хегсета знаменует его очередной шаг по изменению структуры ВС США. «Сейчас СМИ называют это чисткой. Я называю это подотчетностью, и она давно назрела», – заключил министр.
В мае 2025 г. Хегсет распорядился уволить как минимум 10% генералов и адмиралов. Также было поручено уволить 20% генералов национальной гвардии страны. Такое решение, по мнению американского министра, необходимо для «внедрения инноваций и повышения эффективности работы».
3 апреля Хегсет также после отставки начальника штаба армии США принял решение об увольнении главы командования по трансформации и подготовке армии США генерала Дэвида Ходна и начальника корпуса армейских капелланов генерал-майора Уильяма Грина-младшего.