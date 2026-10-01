Reuters: США потребовали высвободить 120 млн баррелей дизеля из запасов ЕС

27 сентября The Telegraph писала, что запрет США на экспорт дизеля может серьезно ударить, в частности, по Великобритании. Сейчас США обеспечивают около трети британского импорта дизеля, а импорт покрывает примерно 55% общего потребления дизеля в стране. По данным издания, запрет президента США Дональда Трампа на экспорт из США усилит конкуренцию за поставки дизеля по всей континентальной Европе, которая и без того сильно зависит от американского экспорта дизеля.