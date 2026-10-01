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Reuters: США потребовали высвободить 120 млн баррелей дизеля из запасов ЕС

Сергей Пахомов
picture alliance / SvenSimon / ТАСС
picture alliance / SvenSimon / ТАСС

Белый дом потребовал от Германии и Франции высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва, чтобы стабилизировать мировые цены на топливо. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«В интересах Европы работать с США, поскольку мы рассматриваем несколько путей для увеличения поставок нефтепродуктов и снижения затрат для потребителей», – заявил собеседник агентства.

По его словам, если страны не пойдут на сделку с США, Вашингтон может запретить экспорт дизельного топлива из страны. Другой источник уточнил, что Белый дом потребовал от Евросоюза (ЕС) выпустить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива в течение следующих шести месяцев.

Администрация президента США Дональда Трампа особенно недовольна Францией и Германией, которые, по словам американских чиновников, не в полной мере выполнили свои прежние обязательства по высвобождению резервных запасов нефти и нефтепродуктов.

27 сентября The Telegraph писала, что запрет США на экспорт дизеля может серьезно ударить, в частности, по Великобритании. Сейчас США обеспечивают около трети британского импорта дизеля, а импорт покрывает примерно 55% общего потребления дизеля в стране. По данным издания, запрет президента США Дональда Трампа на экспорт из США усилит конкуренцию за поставки дизеля по всей континентальной Европе, которая и без того сильно зависит от американского экспорта дизеля.

22 сентября Трамп заявил, что поддерживает запрет на экспорт дизеля, поскольку республиканские кандидаты в некоторых из самых напряженных предвыборных гонок в ноябре призвали к этой мере как способу сдержать рекордные цены на топливо. 

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