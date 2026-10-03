Ночью над Россией сбито более 200 БПЛА

Одна из самых массированных атак за последние недели случилась в ночь на 26 сентября. Тогда над Россией уничтожили 645 беспилотников. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Москвой и Подмосковьем. При атаке на Кубань были погибшие.