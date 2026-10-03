Ночью над Россией сбито более 200 БПЛА
Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 218 украинских беспилотников над регионами России и над Черным и Азовским морями. Об этом сообщило Минобороны.
Дроны уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Москвой и областью, Краснодарским краем и над Крымом.
Одна из самых массированных атак за последние недели случилась в ночь на 26 сентября. Тогда над Россией уничтожили 645 беспилотников. Дроны сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, а также над Москвой и Подмосковьем. При атаке на Кубань были погибшие.
Днем ранее, 25 сентября, силы ПВО уничтожили почти 600 украинских дрона. Из них 23 беспилотника летели в направлении Москвы. Последствия атак тогда ощутили жители Ульяновской области и Воронежа – там пострадали 15 и 14 человек соответственно, среди них были дети.