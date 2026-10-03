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За сутки российские средства ПВО сбили 680 БПЛА и шесть авиабомб

Ася Султанова

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть управляемых авиабомб и 680 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили места хранения беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Под контроль российской армии перешло село Новая Казачья в Харьковской области. Минувшей ночью военные поразили Северный мост в Киеве и логистический центр «Гостомель». Они были задействованы в интересах ВСУ.

Российские силы ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 218 украинских беспилотников над регионами России и над Черным и Азовским морями.

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