За сутки российские средства ПВО сбили 680 БПЛА и шесть авиабомб
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть управляемых авиабомб и 680 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
По данным военного ведомства, авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили места хранения беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Российские силы ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 218 украинских беспилотников над регионами России и над Черным и Азовским морями.